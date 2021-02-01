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    • 01.02.2021 23:33
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    Adalet Bakanı 'den yeni 'anayasa' mesajı: Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından, "'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı , "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir." dedi.

    Bakan Gül'den yeni 'anayasa' mesajı

    Başkan kabine toplantısının ardından konuştu.

    Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

    ADALET BAKANI GÜL'DEN PAYLAŞIM
    Adalet Bakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamasındaki, yeni anayasa ile ilgili bölümü Twitter hesabından paylaştı.

    "HEYECAN VERİCİ BİR MÜJDEDİR."
    Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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