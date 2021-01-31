Flash bellekte yer alanlar bununla sınırlı değildi. Ali Balta, "abiler"in flash disk içinde bazı belgeler getirdiğini, kendisinin de Askeriye'nin özel yazılım sistemine bu belgeleri sokarak bazı sahte emirleri dolaşıma yaydığını belirtiyordu. Böylece dönemin Kayseri Hava Komutanı Rıdvan Ulugüler adına sahte emirler yayınlıyorlardı. Bu emirler, Ulugüler'in askerleri bazı mekânlara gitmesini yasakladığı ve benzeri yönündeydi.

Bu flash bellek ile birlikte ortaya çıkan ifadeler, FETÖ'nün TSK'ye sızma girişimlerinin en önemli somut deliliydi.

Ben bu sırada Habertürk Gazetesi Ankara Bürosunda yargı muhabirliği yapıyordum. Kayseri'deki o dosyaya ulaşmıştım. Haberi yazdım ve geçtim… Ertesi gün Habertürk Gazetesi, bu dosyayı 'F Tipi Astsubayın Fişleme İtirafları' başlığıyla manşet yaptı.

Buraya kadar her şey rutininde ilerliyordu. Ama bundan sonrası malum…

Hem dosya savcısının hem de dosyayı yazan gazetecilerin başına gelmeyen kalmadı!