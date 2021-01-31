Fatih Altaylı'nın, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin aynı gün sabahın erken saatlerinde internet sitesinden silindiği, dönemin Habertürk İcra Kurulu Başkanının imzasıyla 'özür' yayımlandığı ortaya çıktı.
HÜRTAŞ: "İCRA KURULU BAŞKANI'NIN İMZASIYLA 'ÖZÜR' YAYIMLANDI. HABER DOĞRUYDU, YAYINLADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORDUK!"
"F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberinde imzası olan Habertürk Gazetesi muhabiri Sibel Hürtaş, bir internet sitesinde köşe yazısı yazdı.
Hürtaş, "Haber, Habertürk Gazetesi'nde manşetti, ama sabahın erken saatlerinde internet sitesinden silindi. Daha sonra o haberin yerine, dönemin Habertürk İcra Kurulu Başkanının imzasıyla 'özür' yayımlandı. Haber doğruydu, yayınladığımız için özür diliyorduk!" dedi.
"O MANŞETİN ARDINDAN ZAMAN GAZETESİ'NİN ANKARA BÜROSUNDA GÖREV YAPAN ERDAL ŞEN HABERTÜRK GAZETESİ'NE HABER MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI"
Sibel Hürtaş; Habetürk Gazetesi Ankara Bürosu'nda muhabir olarak çalıştığını, söz konusu manşetin ardından Zaman Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda görev yapan AK Parti muhabiri Erdal Şen'in Habertürk Gazetesi'ne Haber Müdürü olarak atandığını belirterek, "Erdal Şen'in Zaman ve benzeri gazetelerdeki ekipleri de peyderpey bu büroya getirildi" ifadelerini kullandı.
"HABERDE İMZASI OLAN BEN, HABERİ OKUYAN HABER MÜDÜRLERİ, YARDIMCILARI DA İŞLERİNDEN ATILDI VE ÇEŞİTLİ MOBBİNG SİSTEMLERİYLE İŞLERİNDEN EDİLDİ"