"1- CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğunda oturan Kaftancıoğlu CNN Türk'e açıklama yapıyor; Grup Başkanvekili Engin Altay programa mesaj yolluyor. CNN TÜRK'e çıktıkları için partimizden atılan İrem Çiçek ve Ümit Kocasakal'dan özür dilenmeli ve üyelikleri derhal yenilenmelidir.

"BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ!"

2- Üstelik boykot delik deşik edildi. CHP'li tüm belediye başkanları kendilerine uzatılan CNN TÜRK mikrofonuna konuşuyor. Başkanlar boykotu delince YDK görmezden geliyor. "Düz üye" ekrana çıkınca ihraç... Bir de "Genel Başkandan izin alıp" çıkanlar var. Böyle saçmalık olmaz!"