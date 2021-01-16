Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.01.2021 01:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2021 01:07
    ABONE OL

    , CHP'lilere yasaklanan ’te savunma yapınca çıldırdı

    CHP İl Başkanı , ekranlarına sözde desteklediği tweeti hakkında açıklama yaptı. CHP'li gazeteci ise daha önce CNN Türk ekranına çıkan ve ihraç edilen isimleri hatırlatarak tepki, gösterdi.

    Kaftancıoğlu Barış Yarkadaş'ı çıldırttı

    CHP yine karıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CNN Türk'e açıklama yapmasının ardından Barış Yarkadaş'tan tepki geldi.

    Yarkadaş, daha önce CNN Türk'e çıktıkları için partiden ihraç edilen CHP'lileri örnek gösterdi.

    "ÖZÜR DİLENMELİ"

    Yarkadaş'ın Kaftancıoğlu'na tepkisi şöyle;

    "1- CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğunda oturan Kaftancıoğlu CNN Türk'e açıklama yapıyor; Grup Başkanvekili Engin Altay programa mesaj yolluyor. CNN TÜRK'e çıktıkları için partimizden atılan İrem Çiçek ve Ümit Kocasakal'dan özür dilenmeli ve üyelikleri derhal yenilenmelidir.

    "BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ!"

    2- Üstelik boykot delik deşik edildi. CHP'li tüm belediye başkanları kendilerine uzatılan CNN TÜRK mikrofonuna konuşuyor. Başkanlar boykotu delince YDK görmezden geliyor. "Düz üye" ekrana çıkınca ihraç... Bir de "Genel Başkandan izin alıp" çıkanlar var. Böyle saçmalık olmaz!"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Canan Kaftancıoğlu, CHP'lilere yasaklanan CNN Türk’te savunma yapınca Barış Yarkadaş çıldırdı