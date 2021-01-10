CHP, HDP ve yandaşları medyanın yalan rüzgarı bu hafta da hız kesmedi.

Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden belli yayın organları ve başta CHP'li siyasi isimlerin dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi.