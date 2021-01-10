CHP, HDP ve yandaşları medyanın yalan rüzgarı bu hafta da hız kesmedi.
Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden belli yayın organları ve başta CHP'li siyasi isimlerin dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi.
KAFTANCIOĞLU'NUN YALANI
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları körükleyen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Terörle ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır" sözleri yalan çıktı. Kaftancıoğlu'nun DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan 1 yıl 8 ay ceza aldığı aynı zamanda PKK'lı Sakine Cansız ve MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı savunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YALANI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "CHP'nin grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kanalların arandığını" iddia etti. Özel'in iddiaı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile yalanlandı.
BİRGÜN'ÜN 'BIDEN' YALANI
CHP ve HDP yanlısı yayınları ile bilinen Birgün Gazetesi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, "Zaman çok net biçimde Biden'ı desteklediğimizi söylemenin zamanıdır" sözlerini kullandığını iddia ederek bir haber geçti. Sözlerin Çavuşoğlu ile birlikte basın toplantısı yapan Porteki Dışişleri Bakanı Santos Silva'ya ait olduğu ortaya çıktı.
SMA HASTALARI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
CHP'li isimlerin ve Cem Yılmaz'ın Twitter üzerinden, SMA hastalarını kullanarak oluştumak istediği algı operasyonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama ile bozuldu.
İşte diğer yalanlar ve gerçekler:
Diğer yalanlar CHP yandaşı T24 ve Sözcü'den geldi. T24 Ziraat Bankası'nı hedef alırken Sözcü ise Çaykur'u hedef aldı.