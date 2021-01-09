Marjinal, ateist, laik, Kemalist ve PKK'lı unsurların protestoları toplumca tepki çekmiş ve kabul görmemişti. Bu gruplar üniversitenin Güney Kapısı'nda polise katil deyip DHKP-C marşları okumuştu.

ALEVİ VATANDAŞLARIMIZI KULLANMAK İSTİYORLAR

Marjinal bir grup öğrenci Halk Ozanı Mahzuni Şerif'in 'Yuh Yuh' şarkısını Prof. Dr. Melih Bulu'ya tepkiyi kitlesel bir seviyeye çıkarmak için kullandı.