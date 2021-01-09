Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan başarılı akademisyen Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı bölücü tepkiler devam ediyor.
Marjinal, ateist, laik, Kemalist ve PKK'lı unsurların protestoları toplumca tepki çekmiş ve kabul görmemişti. Bu gruplar üniversitenin Güney Kapısı'nda polise katil deyip DHKP-C marşları okumuştu.
ALEVİ VATANDAŞLARIMIZI KULLANMAK İSTİYORLAR
Marjinal bir grup öğrenci Halk Ozanı Mahzuni Şerif'in 'Yuh Yuh' şarkısını Prof. Dr. Melih Bulu'ya tepkiyi kitlesel bir seviyeye çıkarmak için kullandı.
CHP ve PKK medyası, şarkıyı öğrencilerin uyarladığını ve klibini çektiğini iddia ederken, Alevi vatandaşlarımızın ezgilerini kirli provokasyonlarına alet edenlerin kimin fikri olduğu hakkında net bri bilgi yok.
KLİPTEKİ BAYRAKLAR HANGİ ÜLKEYE AİT?