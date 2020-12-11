BARIŞ YARKADAŞ'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu yayın ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Yarkadaş "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GERÇEK SEBEP BARIŞ YARKADAŞ'IN CHP İFŞALARI

CHP'nin yayın organı Halk TV'nin, programı bitirmesindeki ana nedenin, CHP İstanbul il teşkilatındaki taciz ve tecavüzlere karşı sesini en hızlı yükselten ve olayların perde arkasını ifşa eden Barış Yarkadaş'ı cezalandırmak olduğu belirtiliyor.

Barış Yarkadaş, CHP'deki taciz ve tecavüzlere tapki gösterince CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından 'şov yapmakla' suçlanmıştı. Bunun üzerine Barış Yarkadaş, olayların perde arkasını ve Canan Kaftancıoğlu'nun yaptıklarını tek tek ifşa etmişti. Yarkadaş'ın Halk TV'den gönderilerek cezalandırıldığı ifade ediliyor.