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    • 11.12.2020 17:03
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    İYİ Partili 'dan manidar tweet! 'li 'ın 'den kovulmasını böyle ti'ye aldı

    'deki taciz vakalarını ifşa eden , CHP yönetimini eleştirmesinin ardından 'den kovuldu. İYİ Parti İzmir Milletvekili , olayın ardından manidar bir paylaşım yaparak CHP'yi ti'ye aldı.

    CHP'yi böyle ti'ye aldı

    Eski vekili , CHP teşkilatında patlak veren taciz vakalarını da ve televizyon ekranlarında dile getirmesi ve CHP yönetimini eleştirmesinin ardından daimi konuğu olduğu 'den kovulmuştu. Katıldığı program da yayından kaldırılmıştı.

    CHP'Yİ Tİ'YE ALDI
    Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, İYİ Parti İzmir Milletvekili , Yarkadaş'ın kovulmasını ti'ye aldı.

    CHP Genel Başkanı 'nun "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" sözlerini ima edip, gülen emojiler kullanarak benzer şekilde "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" mesajını paylaştı.

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    Haberler Güncel İYİ Partili Aytun Çıray'dan manidar tweet! CHP'li Barış Yarkadaş'ın Halk TV'den kovulmasını böyle ti'ye aldı