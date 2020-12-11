Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren taciz vakalarını sosyal medyada ve televizyon ekranlarında dile getirmesi ve CHP yönetimini eleştirmesinin ardından daimi konuğu olduğu Halk TV'den kovulmuştu. Katıldığı program da yayından kaldırılmıştı.

CHP'Yİ Tİ'YE ALDI

Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yarkadaş'ın kovulmasını ti'ye aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" sözlerini ima edip, gülen emojiler kullanarak benzer şekilde "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" mesajını paylaştı.