Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı programda; terör örgütü PKK'nın HDP üzerinden siyasete müdahaleleri işlendi.

Programda; PKK/KCK terör örgütünün liderlerinden Mustafa Karasu'nun, 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinden önce Birleşik Haziran Hareketi'ne verdiği desteği anlatan konuşma yayınlandı.



KARASU: "BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ'Nİ ÖNEMSİYORUZ"

PKK/KCK terör örgütünün liderlerinden Mustafa Karasu, PKK-HDP ve Birleşik Haziran Hareketi arasındaki ilişkiyi şöyle anlatıyor:

"Birleşik Haziran Hareketi'ni önemsiyoruz. Merkezinde eski DHKP-C geleneği var, yine TKP'liler de var ama esas herhalde gövdesini DHKP-C Hareketi oluşturuyor. Bunlar bizim tanıdıklarımız. Birleşik Haziran Hareketi'yle geçmişe dayalı bağımız var, biz arkadaşları tanıyoruz. Birleşik Haziran Hareketi'nin HDP'yle birlikte Türkiye'deki diğer demokratik güçlerle, sol güçlerle birlikte ortak hareket yaratmasından yanayız. Doğrusu budur. Biz Birleşik Haziran Hareketi'ni önemsiyoruz ve onlarla birlikte demokrasi güçlerinin ortak hareket etmesini istiyoruz. İsteğimiz bu, çabamız bu, gerçekten tarihi fırsattır."

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ'NDE YER ALAN ERKAN BAŞ VE BARIŞ ATAY MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

PKK terör örgütünün temsilcisi Mustafa Karasu'nun destek verdiği Birleşik Haziran Hareketi; 24 Haziran milletvekili seçimlerinde iki temsilcisini HDP üzerinden Meclis'e gönderdi. Birleşik Haziran Hareketi'nde yer alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Veli Saçılık, HDP listelerinden milletvekili seçildi. Birleşik Haziran Hareketi'nde yer alan Veli Saçılık, HDP'den milletvekili adayı oldu.



CANAN KAFTANCIOĞLU, CHP İSTANBUL İL BAŞKANI OLDU!

Birleşik Haziran Hareketi Sekretarya üyesi Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Programda, Canan Kaftancıoğlu'nun CHP-HDP arasında köprü isim olduğu ifade edildi.

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ'NDE ALPER TAŞ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Programda; Birleşik Haziran Hareketi'nde yer alan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın, CHP-İYİ Parti-HDP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olduğuna dikkat çekildi.



BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ NASIL DOĞDU?

Birleşik Haziran Hareketi; Gezi kalkışmasının ardından kuruldu ve AK Parti Hükümeti'ne karşı 7 Haziran seçimlerinde CHP ve HDP ile birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

GEZİ KALKIŞMASININ ARDINDAN KURULDU

Birleşik Haziran Hareketi; 30 Ağustos 2014 tarihinde ODTU Vişnelik tesisinde oluştu. Toplantıya katılan akademisyenler, siyasi partiler ve STK temsilcileri AK Parti'ye karşı ortak mücadele kararı aldı. 19 Ekim 2014 tarihinde hareket, Gezi kalkışmasına "Haziran İsyanı" göndermesiyle "Birleşik Haziran Hareketi" adını aldı.

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ'NDE KİMLER YER ALIYOR?

"Birleşik Haziran Hareketi"nde; Komünist Partisi (KP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP), Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), CHP eski milletvekilleri İlhan Cihaner, Hüseyin Aygün ve Gökhan Günaydın yer aldı. Canan Kaftancıoğlu, Birleşik Haziran Hareketi'nin Sekretaryası'nda görev aldı.

"Birleşik Haziran Hareketi; 27-28 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da "1.Haziran Türkiye Meclisi" toplantısını gerçekleştirdi ve Yürütme Kurulu'nu belirledi.