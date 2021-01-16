CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş skandal kararlar almaya devam ediyor.

Yaklaşık 50 yıllık binaların kentsel dönüşüme kazandırılması ve sosyal donatıların oluşturulması için Keçiören Belediyesi'nin yaptığı çalışmayı veto etti ve "izin yok" dedi.

Yavaş, "Bu önergeyi reddediyorum ve geri iade ediyorum arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK'TAN TEPKİ

A Haber'e konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, skandal karara tepki gösterdi.

Altınok, "Bin 739 hektar Türkiye'nin en büyük kentsel planlamasını yaptık ama aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve komisyondan oy birliği ile geçmesine rağmen başkan bunu eften püften sebeplerle veto etti" şeklinde konuştu.

"İLLA Kİ DEPREM Mİ OLMASI LAZIM?"

Turgut, Mansur Yavaş'a görevini hatırlattı ve "İlla ki deprem mi olması lazım? İlla ki yerle yeksan mı olması lazım? İllaki insanlarımızın mı ölmesi lazım? Giden canları bir daha getiremiyoruz. Engellememeli yapılan işleri güzel işlerin önüne set olmamalı." dedi.

Ankara'da yaşanan deprem birkaç gün önce 4.5 büyüklüğünde meydana gelmiş ve tüm şehirde hissedilmişti. Mansur Yavaş buna rağmen konuyu kestirip attı.

Yavaş, "Olay bitti ben söyledim işte almıyorum gündeme. Mikrofonu kesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK YANLIŞ BİR UYGULAMA"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fatih Ünal ise Mansur Yavaş'ın yanlış bir uygulama içinde olduğunu belirtti.

A Haber'e konuşan Ünal, "Maalesef deprem bölgesinde olan ülkemiz açısından Ankara'nın geçen günlerde deprem yaşadığını varsayarsak bu çok yanlış bir uygulama. Tüm Ankara'nın hayrına bir çalışmadır. Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Beyin bunu veto ederek engellememesi gerekir." dedi.

"BUNA AKIL SIR ERMİYOR"

Önemli ve yerinde bir proje hazırladıklarını belirten Altınok ise, neden veto edildiğini anlamanın zor olduğunu söyledi.

Altınok, "Vatandaşların huzur içinde depreme dayanıklı yeşil bir kentte yaşamasını engellemektir önlemektir buna akıl sır ermiyor nasıl veto eder?" sözleriyle Mansur Yavaş'a yüklendi.