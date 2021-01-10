CHP, Türkiye'nin menfaatine olan her meseleye karşı çıkarken son günlerde Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin skandal açıklamaları da peş peşe patladı.
CHP'nin içine PKK/FETÖ/DHKP-C gibi terör örgütlerinin kaçtığını ifade eden Akbaşoğlu, CHP'nin Türkiye için "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini söyledi.
"CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün S400'ler konusunda ortaya koyduğu tavrın, dışarıda Türkiye aleyhine kurulan tezgahların içeride nasıl bir şekil aldığının göstergesi olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye ait devlet sırlarını yabancı ülkelere giderek ifşa eden gazetecileri savunması nedeniyle CHP'nin milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti.