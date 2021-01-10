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    • 11.01.2021 00:18
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    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: için bir milli güvenlik sorunu haline geldi

    , 'nin menfaatine olan her meseleye karşı çıkarken son günlerde Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin skandal açıklamaları da peş peşe patladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber ekranlarında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin içine PKK/FETÖ/DHKP-C gibi terör örgütlerinin kaçtığını ifade eden Akbaşoğlu, CHP'nin Türkiye için "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini söyledi.

    AHaber
    CHP bir milli güvenlik sorunu haline geldi

    CHP, Türkiye'nin menfaatine olan her meseleye karşı çıkarken son günlerde Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin skandal açıklamaları da peş peşe patladı.

    Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu Milli iradedesiyle başkan seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyerek skandal bir söylemde bulundu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber ekranlarında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

    CHP'nin içine PKK/FETÖ/DHKP-C gibi terör örgütlerinin kaçtığını ifade eden Akbaşoğlu, CHP'nin Türkiye için "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini söyledi.

    BIDEN'IN SÖZLERİ
    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Türkiye'de gerçekleşen seçimler sonrasında "AK Parti'yi İstanbul'dan çıkarttık" sözlerini hatırlatarak konuşmasına başladı.

    "CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün S400'ler konusunda ortaya koyduğu tavrın, dışarıda Türkiye aleyhine kurulan tezgahların içeride nasıl bir şekil aldığının göstergesi olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye ait devlet sırlarını yabancı ülkelere giderek ifşa eden gazetecileri savunması nedeniyle CHP'nin milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti.

    İÇLERİNE PKK FETÖ VE DHKP-C KAÇMIŞ
    CHP'nin içine PKK/FETÖ/DHKP-C kaçtığını belirten Akbaşoğlu, CHP'nin okyanus ötesine selam göndererek partinin eylemleriyle milli güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti.
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