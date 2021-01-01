Türkiye, CHP'nin onlarca kadına tecavüzüyle çalkalanırken Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanımız hem bazı taleplerde bulundu, yaşanabilir bir İstanbul için. Özellikle kadınlar için taleplerde bulundu. Elbette ki bu talep çalışma arkadaşlarımız, emir olarak telakki edeceklerdir. Ama bu talep, onlara özgü olmakla beraber, İstanbul'da hatta Türkiye'de yaşayan bütün erkeklerin kadınlara saygı duyması lazım. Kadınlara hep beraber saygı duymak zorundayız. Yeri geldiğinde kadınlar için çok güzel sözler ediyoruz. İnancımızda da öyle zaten. Cennetin anaların ayakları altında olduğunun da biliyoruz. O zaman kadına yönelik şiddet neden? Neden öldürülüyor kadınlar? Neden şiddete uğruyor kadınlar? Belki toplum olarak eğitilmemiz lazım. Hırslarımıza, öfkelerimize biraz gem vurmamız lazım" dedi.

"BU GÜZEL MERKEZDE HEPİMİZ BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİRİZ"