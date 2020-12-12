Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve maliyeti yaklaşık 2 milyon 304 bin 906 TL olan ihaleyi, 987 bin 830 TL karşılığında Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhalenin ardından söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen gazeteci ve yazarların etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıktı.





Ulaşılan gazeteci-yazarlar şunları söyledi:

HABERİMİZ BİLE YOK

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök: Seçimlerden önce Beylikdüzü'ne gitmişliğim var ancak böyle bir etkinliğe katılmadım.

Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli: Etkinlikten haberim yok.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı: Hiç haberim yok. Zaten etkinliklerde bulunmam.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel: Hayatımda hiçbir belediyenin hiçbir etkinliğine katılmadım. Kitap imza günleri dahil reddediyorum.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak kabul etmedim.

Gazeteci Balçiçek İlter: Etkinliği hatırlamıyorum.

Yazar Ayşe Kulin: Hatırlamıyorum. Katıldığım etkinliklerden de hiçbir ücret almam.

Yazar Gülten Dayıoğlu: Hatırlamıyorum. 85 yaşındayım bu zamana kadar hiçbir etkinlikten ücret almadım.

Yazar Perihan Mağden: Ne katıldım ne davet aldım.

Yazar İsmet Berkan: Haberim yok.

Gazeteci-yazar Umur Talu: Haberim bile yok.

Yazar Hasan Ali Toptaş: Ne çağrıldım ne gittim.

Yazar Deniz Erten: Haberim yok. 2016'da İstanbul'da değildim.

Yazar Buket Uzuner: Bahsi geçen etkinliğe katılmadım.

Yazar Mustafa Orakçı: Hatırlamıyorum.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Ayşe Arman, yazarlardan Elif Şafak, Ece Temelkuran, Murathan Mungan, Hikmet Anıl Öztekin, İhsan Oktay Anar, Barış Bıçakcı ve Sevim Ak sorularımıza yanıt vermek istemedi. İsimler içinde 18 Ekim'de yaşamını yitiren Sözcü yazarı Bekir Coşkun ve yazar Emrah Serbes de vardı.



PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, "Beylikdüzü Belediyesi gereken açıklamayı yapacaktır" diyerek topu ilçeye attı. Beylikdüzü Belediyesi İletişim Koordinatörü Hakan Durmuş ise "Söyleşiler planlandı, fakat etkinlik yapılmadı" dedi. Durmuş, yazarlara ödendiği iddia edilen bütçenin akıbetine ilişkin sorumuza ise yanıt vermedi.



12 GÜN SÜRECEK ETKİNLİK İÇİN 17 GÜNLÜK PROGRAM

12 günlük etkinlik için Dilde Organizasyon şirketiyle el sıkışan Beylikdüzü Belediyesi'nin ihale şartnamesine, "17 yazar, 17 gün boyunca söyleyişi yapacak" maddesini eklettiği belirlendi. 12 gün sürecek etkinlik için 17 günlük program şartını koşan Beylikdüzü Belediyesi'nin yılın son ayında çıkılan ihalenin şartnamesini alelacele hazırladığını gözler önüne serdi.

"Sanat Aralığı" adı altında 12 günlük organizasyon için ihaleye çıkan Beylikdüzü Belediyesi'nin ihale şartnamesinde, "17 yazar, 17 gün boyunca söyleyişi yapacak" maddesinin yer aldığı tespit edildi.

Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ihale teknik şartnamesinin 5.sayfasında, "Her gün bir kişi olacak şekilde 17 gün süresince söyleşi programı yapılacaktır" deniliyor. Ancak ihale sonucunda etkinliklerin 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsadığı açıkça görülüyor. 12 gün sürecek etkinlik için 17 günlük program şartının koşulması; ihalenin ve şartnamenin gelişigüzel hazırladığını ortaya koyuyor.