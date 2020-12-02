



CHP BÖYLE SUSTURMAYA ÇALIŞMIŞ : "SEN KIZSIN İSMİN KÖTÜYE ÇIKAR KAPAT KONUYU"

"Uzun uzun konuştuk. Mart 2020'de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını söyledi. 3 ay susmuş. Bu arada partinin ilçe yönetiminde konuşmaması yönünde baskı altına alındığını anlattı.



"Sen kızsın, ismin kötüye çıkar, kapat konuyu, zaten kimse sana inanmaz" demişler."



Ancak ilçe yönetiminden erkekler pişkince olayı örtbas etmeye çalışırlarken konudan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu haberdar olmuş ve mağdur olan genç kadını olaydan bir hafta sonra aramış. "Canan Hanım'a haksızlık yapılıyor, benim olayımda duyar duymaz müdahale etti, o kişiyi görevinden uzaklaştırdı" dedi.



Konu burada da kalmamış, D.A. yargıya başvurmuş, dava açılmış süreç devam ediyormuş. Ancak bu arada ciddi psikolojik sorunlar yaşamış. "Partide gençlik kollarına devam ediyor musun" diye sordum...



"Hayır 2 yıldır çalışıyordum, yaşadığım travma yüzünden ayrıldım" dedi. Mahkemeye başvurmuş ancak yaşadıklarından babası ve abisinin haberi yok, yalnızca annesi biliyormuş.



"Biz Erzurumluyuz, babam ve abim duyarsa iş çok daha vahim hale gelir. O nedenle mahkeme sürecinde kağıtlar eve gelmesin diye ikamet adresimi değiştirdim, büyük zorluklar altında hakkımı aramaya ve bu kişinin suçunun cezasını çekmesi için mücadele etmeye devam ediyorum" dedi.

Ancak konu mahkemeye intikal etmiş olmasına, Kaftancıoğlu'nun söz konusu şahsı Ümraniye Gençlik Kollarından uzaklaştırmasına rağmen bu kişi hala CHP'li Kartal Belediyesi özel kalemde çalışmaya devam ediyor!