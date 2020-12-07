Muş, Kılıçdaroğlu'nun eşe dosta ihale yok dediğini ancak Halk TV patronuna ihale verdiğini söyledi. Muş, CHP'li bankamatik memurlar oluşturulduğunu hatırlattı.

Muş CHP'li belediyelerin açılan musluktan başka hizmetinin bulunmadığının altını çizdi.

ŞEHİT YAKININA MAAŞ YALANINA OKTAY'DAN YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu bütçeye 'faiz bütçesi', 'haramzadelerin bütçesi' diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır" dedi.

"Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız" diyen Oktay, "Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Terör şehidi yakınlarına 121,56 lira aylık bağlandı" sözlerine Oktay, "Polis şehidi yakınlarına en az 6.150 TL ödeniyor" bilgisini vererek bir yalanı daha çürüttü.