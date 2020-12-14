HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, "Meşru demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Sadece İzmir'de değil, İstanbul'da, Antalya'da, Kocaeli'nde, Aydın'da, Adana'da, Mersin'de, Yalova'da, her yerde bu seçim taktiğini uyguladık" şeklindeki sözleri tartışılmaya devam ediyor.

VEFA SALMAN, "HDP'YE NE VERDİNİZ?" SORUSUNA "BUNUN İÇİN DE CEVAP VAR ZATEN" DEDİ

HDP'li Saruhan Oluç'un; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP-HDP ittifakını gündeme getirmesi Yalova'da gündem oldu. Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, söz konusu ittifaka ilişkin sorulara tatmin edici cevap vermedi.

Vefa Salman, "HDP'yle ittifakta Meclis üyesi vermediniz. Başkan yardımcılığı da vermediniz. Peki ne verdiniz?" şeklindeki soruya, "Bunun için de cevap var zaten" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON 739 BİN 664 TL'NİN BİR KISMI HDP'Lİ YETKİLİLERE Mİ VERİLDİ?