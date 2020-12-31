Gültekin, kızının taziyesinden 20 gün sonra Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadak'ın akraba ve arkadaşlarını devreye sokarak kendisiyle görüştüğünü söyleyerek "Bana ulaştılar, geldiler, inanmadım ilk önce. Dedim ki sizi kim aradı. Süleyman Girgin'in aradığını söyledi. Telefonunu çıkardı, beni arayan kişinin, onu arayan kişiyle aynı olduğunu gördüm. Ben kabul etmedim. Defalarca beni aradı. Defalarca orada birebir görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz, yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor.' Benim kızıma Muğla'dan çok iftiralar atıldığı için canı pahasına da olursa İstanbul tapusunu da verseler bile ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar nereye giderse gitsin. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm. O yüzden davadan vazgeçmedim. İstanbul'a geldim. (Aydın Sadak) Beni iki sefer daha aradı" ifadelerini kullandı.

"BEN İFTİRA ATMIYORUM"



Sıddık Gültekin, "Ben neden yalan atayım, benim siyasi bir çıkarım mı var? Ben acılı bir babayım, zaten derdimle uğraşıyorum. Ben neden yalan atayım? O haberlere çok üzülüyorum. Neden iftira atayım? Ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Ben iftira atmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mal etmiyorum. Ben kişiler üzerinden konuşuyorum. Daha sonra Veli Ağbaba aradı. Veli Ağbaba'ya da aynısını söyledim. Daha sonra Özgür Özel de aradı, aynısını ona da söyledim. Ve 4 Ocak'ta ben açıklama yapacaktım, ancak çok yalan haberler var, o yüzden ben açıklama yaptım. Ben yalan atıyorum, haber çıkmadan bir gün önce CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar Hizan'da" şeklinde konuştu.