DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Akyolcular'ın partide görevi bulunan 17 yaşındaki genç kız S. G.'ye gece yarısı mesajlar attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın "abi" diye hitap etmesi üzerine Akyolcular'ın "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" dediği yazışmalar ve iddialar ortaya çıkmıştı. S.G., terslediği Akyolcular'ı CHP Genel Merkezine şikayet etti. Ayrıca Akyolcular'ın adı, daha önce de evli bir kadınla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugünkü iddia ile birlikte Akyolcular'ın ismi tam 3 skandala karışmış oldu.

ÖNCE GECE YARISI YÜZ İFADELERİ GÖNDERDİ!

Bursa Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı M.A'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü. İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, M.A'nın gece geç saatlerde S. G'nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi. Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna bile (ismini tam yazarak) "M. Abi" diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S. G. olaya tepki gösterdi.