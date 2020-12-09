





KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: TECAVÜZE SUSMA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun rezaletlerle ilgili suskunluğuna tepki olarak internette "tecavuzesusma. com" adresi açıldı. İnternet sitesinde Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 15 gün önce patlak veren 8 ayrı taciz ve tecavüz skandalı karşısındaki suskun kaldığı süre, işleyen bir kronometre ile saniye saniye gösteriliyor. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki seri tecavüzlere sessiz kalıyor" ifadesine yer verilen sitede Kılıçdaroğlu'na "Tecavüze Susma, Sesini Yükselt" çağrısında bulunuluyor. Sitede ayrıca "Neler Olmuştu" başlığı altında CHP'li ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz olaylarına ve rezaletin ortaya çıkmasının ardından yaşanan gelişmelere de yer veriliyor. İstanbul'da CHP'nin Maltepe, Ümraniye, Sultangazi, Esenler, Avcılar ve Şişli ilçe örgütleri ile Sivas ve Tokat'ta yaşanan 8 ayrı olaya dair basında çıkan haberler bulunuyor. İşte o skandallar zinciri: