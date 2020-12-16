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    • 16.12.2020 15:13
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    tecavüz skandallarının üstünü örtme peşinde! : İddialar dedikodudan ibaret

    tecavüzcü kendi içinden olunca sesini çıkartmayarak skandalları örtbas etmeyi seçti. Son dakika haberine göre ’nin il ve ilçe teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili açıklamada bulunan CHP , iddiaların dedikodu olduğunu söyledi. “Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı” diyen Altay, CHP’nin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürdü.

    CHP tecavüz skandallarının üstünü örtme peşinde!

    'de devam eden bütçe görüşmelerinde, teşkilatlarında yaşanan cinsel saldırılar gündeme geldi.

    Bunun üzerine söz hakkı alan , "Sizin elinizde bula bula, bu tür dedikodularla CHP'yi yıpratmak kaldıysa zaten yazık ama şunu söylemek isterim. Tabi konu hassas bir konu. Sayın Milletvekilimizin refleksini de anlayışla karşılamak istedim ama olmuyor. Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı ve gereği yapılmalı" dedi.

    Altay'ın ardından kürsüye çıkan Ramazan Can, "Taciz iddiaları dedikodudan ibarettir denildi. Dedikodu değildir. Savcılık, emniyet olaya el koymuştur. Gereği yapılmıştır" diyerek CHP'li isme cevap verdi.

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    Haberler Güncel CHP tecavüz skandallarının üstünü örtme peşinde! Grup Başkanvekili Engin Altay: İddialar dedikodudan ibaret