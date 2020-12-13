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    • 14.12.2020 02:05
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    'deki taciz skandalı belgelendi! 'nin eski başkan yardımcısı iğrenç olayı kabul etti

    'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmek bilmezken bugün ortaya çıkan ve CHP Genel Başkanı 'na gönderilen bir mektupta olan belge iğrenç olayları resmiyeti döktü. Tacize uğrayan mağdur bir kadın ile Şişli Belediyes'nin eski başkan yardımcısı U.G.Y. arasında imzalanan protokolde U.G.Y'nin taciz olayını doğruladığı görüldü. ise hakkı olan tazminat parasını alabilmek için protokolü imzaladı.

    Gazeteci A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında içinde yaşanan taciz skandallarını değerlendirdi.

    CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmek bilmezken bugün ortaya çıkan ve CHP Genel Başkanı 'na gönderilen bir mektupta olan belge iğrenç olayları resmiyeti döktü.

    Nazif Karaman'ın gösterdiği belgede, Tacize uğrayan mağdur bir kadın ile 'nin eski başkan yardımcısı U.G.Y. arasında imzalanan protokolde U.G.Y'nin taciz olayını doğruladığı görüldü. ise hakkı olan tazminat parasını alabilmek için protokolü imzaladı.

    PROTOKOL İMZALADI TAZMİNAT ALDI
    Mağdur kadının yasal olan hakkı olan tazminatı alıp ayrılma talebi sonrası protokol imzalanmaya zorlandığını belirten Karaman, kadının imza sonrası 37 bin TL tazminat aldığını ifade etti.

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