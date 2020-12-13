Gazeteci Nazif Karaman A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında CHP içinde yaşanan taciz skandallarını değerlendirdi.

CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmek bilmezken bugün ortaya çıkan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderilen bir mektupta olan belge iğrenç olayları resmiyeti döktü.

Nazif Karaman'ın gösterdiği belgede, Tacize uğrayan mağdur bir kadın ile Şişli Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı U.G.Y. arasında imzalanan protokolde U.G.Y'nin taciz olayını doğruladığı görüldü. Mağdur kadın ise hakkı olan tazminat parasını alabilmek için protokolü imzaladı.

PROTOKOL İMZALADI TAZMİNAT ALDI

Mağdur kadının yasal olan hakkı olan tazminatı alıp ayrılma talebi sonrası protokol imzalanmaya zorlandığını belirten Karaman, kadının imza sonrası 37 bin TL tazminat aldığını ifade etti.