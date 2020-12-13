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    • 13.12.2020 14:27
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    Genel Başkanı partideki taciz skandallarına neden sessiz kalıyor?

    son günlerde parti içerisindeki taciz ve tecavüz skandalları ile gündemden düşmüyor. Her geçen gün yeni bir taciz haberi gelirken CHP Genel Başkanı ve diğer parti yöneticilerinin suskunluğu dikkat çekiyor. Peki Kılıçdaroğlu partisindeki taciz skandallarına neden sessiz? Tacizi kimler neden perdeliyor? CHP teşkilatındaki skandallar örtülmeye mi çalışılıyor? İşte konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar...

    lideri partisindeki taciz skandallarına neden sessiz? Tacizi kimler neden perdeliyor? CHP teşkilatındaki skandallar örtülmeye mi çalışılıyor? Skandallar suni gündemle mi perdeleniyor? Akşam Gazetesi temsilcisi ve Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

    ZİHNİYET PROBLEMİ VAR

    Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı: Skandala ilişkin yorumlar değil de zihniyete ilişkin yorumlar yapmak lazım. CHP'nin içinde çok ciddi şekilde taciz ve tecavüz iddiaları var ama bakıyorsunuz kadın milletvekilleri dahil bunlar olabilir normaldir diyerek taciz ve tecavüzü aklayan ifadeler kullanıyorlar. Burada bir zihniyet problemi var. Ahlaki bir problem var. CHP'de bundan sonra da taciz ve tecavüz vakalarının olmasını sağlayacaktır.

    Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi: CHP 'nin de belirttiği gibi skandallar partisine dönüştü. Son 15 gün içerisinde yalan iftira taciz tecavüz iddialarıyla gündeme geliyor.

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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki taciz skandallarına neden sessiz kalıyor?