Sabah 35’inci yaşını sektör buluşmaları ile kutluyor

Turkuvaz Medya Merkezi'nde 17 Aralık 2020, Perşembe günü gerçekleştirilecek Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları, açılış konuşmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un online gerçekleştireceği konuşmasıyla başlayacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek Gayrimenkul ve Şehircilik Paneli'nde Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, Kuzu Grup CEO'su Özen Kuzu görüşlerini paylaşacak. Panele Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç online katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un online olarak görüşlerini paylaşmasının ardından başlayacak eğitim panelinde ise Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, Bahçeşehir Koleji CEO'su Özlem Dağ ve TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy'un sorularını cevaplayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in online olarak katılımının ardından başlayacak Enerji Paneli'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın online yapacağı açılış konuşmasının ardından başlayan Sigorta Paneli'ni ise Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör yönetecek. Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin katılacağı panelde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür görüşlerini paylaşacak.

Turizm ve Ulaştırma Paneli açılış konuşmasını ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy online gerçekleştirecek. Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından başlayacak panelde Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Limak Turizm Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, ve İGA İst. Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret GMY Sn. Ersin İnankul moderatör Dilek Güngör'ün sorularını cevaplayacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak Perakende Paneli'ni ise Sabah Günaydın Gazetesi Yayın Yönetmeni ve Sabah Yazarı Sinan Özedincik yönetecek. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem görüşlerini paylaşacak.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin online açılış konuşmasıyla başlayacak Tarım – Gıda Paneline ise Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Aynes Genel Müdürü Murat Hocalar, Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu ve Ziraat Bankası Tarımsal Grup Başkanı Ferhat Pişmaf moderatör Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem'in sorularını cevaplayacak.