BAŞINA BİR ŞEYLE VURDULAR

Acılı anne, olay günü kızıyla aynı evde bulunan eski sevgilisi CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U.'nun kızına şiddet uyguladığını düşündüğünü iddia ederek şöyle konuştu: "Gül'ün düşmüş olmasının mümkün değil. Birbiriyle bağdaşmayan çok şey var. Düştü diyorlar. Düştüğü zaman beyin kanaması geçiriyor ama başka bir yerinde kırılma ya da yaralanma yok. Bu nasıl oluyor? Olayların detayına baktığımızda zaten işler çok karışık. Kızımın başına ya sert bir şeyle vurdular ya da duvara çarptılar."

KAMERALARDAN KAÇMIŞLAR

Eve gelen diğer şahısları da şahsen tanıdığını söyleyen anne Fatma Ustaer, kızı Gül Ustaer'in kız arkadaşının ilk etapta evde bulunan erkeklerden bahsetmediğini, onların da olayın içinde olduğunu sakladığını vurguladı.