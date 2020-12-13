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    • 13.12.2020 07:41
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    CHP'li 'e en büyük tepki eski CHP'li 'den geldi: Bu zihniyet CHP'yi çürütüyor

    CHP'deki taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili olarak "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" sözlerini sarf eden CHP'li vekil 'e en büyük tepki eski CHP'li 'den geldi.

    Sabah
    Tacizi savunan CHP'li isme en büyük tepki bir başka CHP'liden

    CHP İstanbul Milletvekili 'in "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" sözleri hem partide hem kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı siyasiler, Kadıgil'in skandal açıklamasına tepki gösterdi.

    AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis: CHP'nin ilçe teşkilatlarında taciz vakaları yaşanmıştır. Bütün siyasi partilerin disiplin kurulları var. Böyle bir olay duyuldu ise derhal disipline gidilmelidir. Kurul tarafından da görevden alınmalar yapılmalıdır. Bu şahıslara sahip çıkılmamalıydı. CHP'nin tacize karşı aldığı tavır, bütün bayanları üzmüştür. Tacize, tecavüze ve şiddete karışanların mutlaka cezalandırılması gerekir. Bu çok sakıncalı ve yanlış bir tutum. Talihsizliktir. Esefle kınıyorum. Bizlerin sosyal dokusu çok değişti. Her şeyin müsebbibi iktidarmış gibi bir yaklaşım anlaşılamaz. Bunları halkımızın vicdanına sunuyorum.

    CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen: CHP'yi bilmeyen insanlar, kendi dünyasını partinin görüşü gibi görüyor. Atatürk'ün CHP'si ile şimdiki CHP arasında uçurum var. 'CHP'de taciz olabilir' ne demek? Böyle bir laf olabilir mi? Bu sorumsuzluk nereden geliyor? Bu zihniyet, partiyi çürütüyor. Bizler maalesef partiyi bu zihniyetten koruyamadık. Tacizi sağcılar yazınca kabul etmiyorlar, solcular yazınca da ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Barış Yarkadaş'ın programını neden iptal ettiniz? O kadar insanı neden ekmeksiz bıraktınız?

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