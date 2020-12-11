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    • 11.12.2020 16:01
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    Günün fıkrası İl Başkanı 'ndan: "Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?"

    Son dakika haberine göre içindeki taciz ile tecavüz iddialarının örtbas edildiği ve işlem yapılmadığı eleştirilerine cevap veren CHP Başkanı , "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?" dedi. Taciz mağdurları, parti yönetiminin skandalları örtbas etme girişimini ifşa etmişti.

    Günün fıkrası Kaftancıoğlu'ndan

    Başkanı , CHP teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

    PES DEDİRTEN AÇIKLAMA
    Parti içindeki taciz ve cinsel istismarla ilgili işlem yapmadığına yönelik eleştirilere cevap veren Kaftancıoğlu, gereken adımları hemen attıklarını söyleyerek "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim" dedi.

    TACİZCİYLE YAN YANA!
    CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tacizi örtbas etmekle kalmamış, bir de üstüne tacizcileri ön plana çıkarmaya başlamıştı. Kaftancıoğlu, partide adı taciz skandalına karışan yönetici Yasin Ilgar ile bir cenaze törenine katılmış, tören sonrası tacizci Ilgar'ın da adının geçtiği bir paylaşımda bulunmuştu.

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    Haberler Güncel Günün fıkrası CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan: "Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?"