TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmıştı. Ünsal, Edirne den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.