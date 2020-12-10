DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu ,1'i PKK'lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmıştı. Ünsal, Edirne den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.
Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirilmişti.
GÖZALTINA ALINMA ANLARI AN BE AN GÖRÜNTÜLENDİ
Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünsal'ın gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.
TAHLİYE EDİLMİŞTİ
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu nedeniyle baş gösteren sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.