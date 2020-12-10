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    • 10.12.2020 23:06
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    Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li tutuklandı! İşte yakalanma anı...

    Son dakika haberi... DHKP-C’li avukat , ’den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1’i Afgan uyruklu ,1’i ’lı 3 kaçaksıyla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ünsan tutuklandı. Ünsal'ın yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.

    İHA

    DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu ,1'i PKK'lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandı.

    Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Ünsal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

    TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmıştı. Ünsal, Edirne den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.

    Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirilmişti.

    GÖZALTINA ALINMA ANLARI AN BE AN GÖRÜNTÜLENDİ
    Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünsal'ın gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.

    TAHLİYE EDİLMİŞTİ
    DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu nedeniyle baş gösteren sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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    Haberler Güncel Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li Aytaç Ünsal tutuklandı! İşte yakalanma anı...