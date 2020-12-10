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    • 11.12.2020 00:31
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    /'nin Rasulayn'daki terör saldırısında şehit düşen 'ın ailesine şehadet haberi verildi

    'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü / tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma 'ın (28) 'daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Anar'ın ailesi göz yaşlarına boğuldu.

    AA
    Oğuzhan Anar'ın ailesine şehadet haberi verildi

    Resulayn'da, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri Etimesgut ilçesi Ahi Elvan Mahallesi'nde yaşayan Sariye ve Adem Anar çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

    Ankara'daki baba evine jandarma yetkililerince verildi. Şehadet haberini alan baba Adem Anar ile şehidin annesi Sariye Anar, gözyaşlarına boğuldu.

    Bekar olduğu belirtilen şehidin evine ve ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.

    Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, bugün saat 15.25'te, PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.

    Şehit Oğuzhan Anar'ın bekar olduğu öğrenilirken, cenazesi yarın Şanlıurfa'da yapılacak törenin ardından, Ankara'ya getirilecek. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, öğlen vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Elvanköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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    Haberler Güncel PKK/YPG'nin Rasulayn'daki terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailesine şehadet haberi verildi