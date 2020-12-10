Resulayn'da, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri Etimesgut ilçesi Ahi Elvan Mahallesi'nde yaşayan Sariye ve Adem Anar çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.