Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, Meclis'te raporu okudu. Çakır, komisyonun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da belediyede yaptığı toplantıya katılan isimlerle görüştüklerini dile getirdi.

Şişli'nin, söz konusu toplantıda tamamı kadın olan İSMEK bölge sorumlularına karşı sarf ettiği sözlerin nefret söylemi içerdiğini dile getiren Çakır, Şişli'nin daha önce çalıştığı TEİAŞ'ta da benzer davranışlar sebebiyle disiplin cezası aldığını iddia ederek, şunları aktardı:

"Şişli'nin, söz konusu toplantıda bekar olanlara, 'İtfaiyecilerle tanıştıralım, eşleştirelim.', başörtülü olanlara, 'Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız… Markalı başörtüler ve çantalar görüyorum, havaya kaldırın… Bu şekilde çalışma olmaz', grubun geneline ise 'Diksiyonlarınız çok kötü, formasyonlarınız da yok, sizler için ne yapacağımıza bakacağız...' (Peçetenin ucundan tutup sallamak suretiyle) 'Siz işin ucundan tutmuşsunuz, siz kendinizi yönetici mi zannediyorsunuz, siz karın tokluğuna çalışmışsınız, başkaları da malı götürmüş.' şeklinde ifadeler kullandığı tespit edilmiştir."

"ÇALIŞANLARIN İŞİNE TAZMİNATSIZ SON VERİLDİ"