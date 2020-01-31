İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Yenişafak'ın haberiyle işten kovulan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları gündeme geldi.

AHLAKSIZLIĞIN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Şişli'nin yaptığı skandal, ifade tutanaklarıyla belgelendi. Verdiği ifadede 2004 yılında göreve başladığını ifade eden İSMEK görevlisi bir kadın 27.01.2020'de görevine son verildiğini belirterek İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine yönelik kullandığı ahlak dışı ifadeleri gözler önüne serdi.

BEKARLARI HEDEF ALDI

CHP, İBB'yi devraldıktan sonra Yeşim Meltem Şişli, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz ayında göreve başlayan Şişli'nin ilk işi İSMEK bölge yöneticileri ile toplantı yapmak oldu. Yeni Şafak'a ulaşan ve yapılan toplantıda yer alan kadın yöneticiler CHP'li Şişli'nin bekar kadınlara yönelik kullandığı çirkin ifadeleri anlattı. Kadın personel maruz kaldıkları baskıyı şu ifadelerle dile getirdi: "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, göreve geldikten kısa süre sonra benim de aralarında bulunduğum 20 kadın İSMEK bölge yöneticileriyle bir toplantı düzenledi."

NAMUSUMUZA DİL UZATTI

"Toplantı esnasında kaçımızın evli kaçımızın bekar olduğunu sordu. Bekar olan kadınlar el kaldırdı. Şişli toplantıda yer alan erkek müdüre dönerek, 'Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar...' cümlesini kurdu." Şişli'nin kullanıdığı cümle karşısında içeride bulunan tüm kadınların ne diyeceğini bilemediğini ifade eden mağdur kadın, "Bu çirkin ithamı bir kadının bir başka kadına nasıl söylediğini bilemiyoruz. Bizim ahlak ve namusumuza dil uzatmaktır" dedi. Toplantıya katılan 2 yönetici daha Şişli'nin çirkin ifadeler kullandığını doğruladı.

BAŞÖRTÜSÜNE DİL UZATTI

Şişli'nin başörtüsüne ilişkin de konuşma yaptığı ifade edildi. Mağdur kadın, "Toplantı devam ederken Şişli hakaretlerine ara vermeden devam ediyordu. Eğitim düzeylerimiz ve aldığımız ücretlerle alay eden Şişli, bu da yetmezmiş gibi başörtümüze de laf söyledi. Başörtülü olduğumuz için 'Siz başörtülerinizle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur' cümlesini kullandı" şeklinde konuştu. Yapılan toplantı sonrasında Maltepe Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü'nden Erkan Duyar'un İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nde göreve başladığı ifade edildi. Duyar'ın da kadın personele sürekli hakaretler ettiği öne sürüldü.