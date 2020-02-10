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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 15:59

Son dakika: skandalı sonrası istifa etti

'teki kadın çalışanlara yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı sözleri nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Genel Sekreter Yardımcısı görevinden istifa etti.

İSMEK skandalı sonrası istifa

İstanbul Büyükşehir belediyesi genel Sekreter yardımcısı görevinden istifa etti. Şişli'nin "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" istifa ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU
Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

Erkan Duyar hakkında ise "Görevi kötüye kullanma" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

Şikayette bulunan İSMEK çalışanları Şişli'nin kendilerine, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." dediğini iddia etmişti.

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