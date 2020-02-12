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  • 12.02.2020 10:13
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 10:39

’de ahlaksızlığa imza atan ile ilgili skandal iddia daha: Kapıcıyı kovdurdu

soruşturması kapsamında görevinden istifa eden () Genel Sekreter Yardımcısı ’nin yaşadığı binadaki kapıcıyla geçmişte siyasi bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Tartışmadan bir süre sonra kapıcının binadan ayrıldığı ortaya çıktı.

'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği öne sürülen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Şişli, saat 10.00 sıralarında Çağlayan'daki 'na gelmiş ve yaklaşık 1 saat ifade vermesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrılmıştı. İfadede suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yeşim Meltem Şişli'nin Beşiktaş Gayrettepe'de yaşadığı binada bir süre önce kapıcıyla siyasi tartışma yaşadığı iddia edildi. Şişli ile tartışmasından bir süre sonra kapıcının binadan ayrıldığı öğrenildi.

"KAPICIYLA SİYASETLE ALAKALI TARTIŞMALARI OLMUŞTU"
Olay hakkında konuşan esnaf Furkan Uğur, "Buraya gelirdi gazete, sigara, alkol ve ekmek alırdı. Kendisinin 4-5 yıldır tanırım, daha önceden de hatırlıyorum. Görevli bir arkadaşla kapıcıyla siyasetle alakalı tartışmaları olmuştu. Uyarmış kendisini ve ağız dalaşı yaşanmış. Yanlış konuşmuş zaten bedelini de ödemiş" dedi.

"TARTIŞTIĞI KAPICI KAVGADAN BİR MÜDDET SONRA AYRILMIŞ"
Esnaf Mahmut Uğur ise, "Annesi ve kızı gelip burada alışveriş yapardı. Annesi ve kız kardeşiyle burada oturuyor. Tartıştığı kapıcı kavgadan bir müddet sonra ayrılmış. Annesi ve kız kardeşi iyi insanlar, senelerdir tanıyorum. Gelip giderler, siyasi bir olaylarını duymadım. Selam verirler ve mütevazı insanlardır. Yerel seçimlerden sonra hanımefendi buraya taşındı. Hep birlikte yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

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