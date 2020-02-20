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Son dakika: 'te başörtülülere hakaret yağdıran hakkında flaş gelişme

Son dakika haberine göre ’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şişli hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan iddianame düzenlendi. Şişli, ilerleyen günlerde ’nde hakim karşısına çıkacak.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 12:28
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 13:08
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Başörtülüleri aşağılayan isim hakkında flaş gelişme

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı , 'de 'in kadın yöneticilerine tepki çeken sarf etmiş, bekar kadınlar için "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin, ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden 19 İSMEK bölge yöneticisi hakaret ettiği iddia edilen (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Meltem Şişli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa ettiği iddia edilen Şişli, 11 Şubat'ta Çağlayan'daki 'na gelerek 1 saat ifade vermiş hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Şişli'nin istifa etmediği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince tepkileri dindirmek için bu yönde bir açıklama yaparak halkı kandırdığı, Şişli'nin ise izne gönderildiği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ceza talep edilen iddianame hazırlandı. İddianameyi Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım kaleme aldı. Şüpheli iletleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

SABAH

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