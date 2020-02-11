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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 11:58

Son dakika: 'in kadın yöneticilerine hakaret eden ifade verdi

Son dakika haberine göre soruşturmasında görevinden istifa eden () Genel Sekreter Yardımcısı ifade verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı.

soruşturmasında görevinden istifa eden () Genel Sekreter Yardımcısı ifade verdi.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlarına hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şişli saat 10.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Yeşim Meltem Şişli, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Yeşim Meltem Şişli'nin verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



NE OLMUŞTU
Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenilmişti.



Erkan Duyar hakkında ise "Görevi kötüye kullanma" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti.

Aile, Çalışma ve Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

Şikayette bulunan İSMEK çalışanları Şişli'nin kendilerine, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." dediğini iddia etmişti..

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