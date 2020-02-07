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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 16:41

'li 'de ahlaksızlık ödüllendirildi! , 'ye sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne () bağlı 'teki çalışanlara sarf ettiği aşağılayıcı ve ayrımcı sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettiş görevlendirirken; ise sahip çıktı. 'li İBB tarafından yayınlanan İstanbul Bülteni'nde Yeşim Meltem Şişli hakkında 4 sayfalık haber dosyası hazırlanarak övgüler dizildi.

CHP'li İBB'de ahlaksızlık ödüllendirildi!

'de Genel Sekreter Yardımcısı olan ve 'teki kadın çalışanlar hakkında aşağılayıcı ve ayrımcı sözler sarf eden hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlatırken, 'li ise Şişli'ye sahip çıktı.

AKLAMA ÇABASINA GİRMİŞTİ
Skandalın ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili "soruşturma başlatıldı" diyen İmamoğlu'nun konunun incelenmesi ve soruşturulması için teftiş kurulunu dahi görevlendirmediği ortaya çıkmıştı. Daha sonra CHP kanadı, İSMEK'li 20 kadının işten çıkarıldıktan sonra suçlamalarda bulunduğunu iddia ederek Şişli'yi aklama çabası içerisine girmişti.

AHLAKSIZLIK ÖDÜLLENDİRİLDİ
Tüm bu yaşananların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlatılan "İstanbul Bülteni" isimli derginin bugün yayınlanan sayısında İSMEK'teki kadın yöneticilere ahlaksız ifadelerle saldıran Yeşim Meltem Şişli adeta ödüllendirildi. Bültende Şişli hakkında 4 sayfalık bir haber dosyası hazırlanırken, övgüler dizildi. Hakkında soruşturma devam eden Şişli'ye İmamoğlu tarafından bu şekilde sahip çıkıldı.

İŞTE BÜLTENDEN O BÖLÜMLER




Özel Haber / Takvim.com.tr

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