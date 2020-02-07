İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olan ve İSMEK'teki kadın çalışanlar hakkında aşağılayıcı ve ayrımcı sözler sarf eden Yeşim Meltem Şişli hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlatırken, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise Şişli'ye sahip çıktı.

AKLAMA ÇABASINA GİRMİŞTİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili "soruşturma başlatıldı" diyen İmamoğlu'nun konunun incelenmesi ve soruşturulması için teftiş kurulunu dahi görevlendirmediği ortaya çıkmıştı. Daha sonra CHP kanadı, İSMEK'li 20 kadının işten çıkarıldıktan sonra suçlamalarda bulunduğunu iddia ederek Şişli'yi aklama çabası içerisine girmişti.

AHLAKSIZLIK ÖDÜLLENDİRİLDİ

Tüm bu yaşananların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlatılan "İstanbul Bülteni" isimli derginin bugün yayınlanan sayısında İSMEK'teki kadın yöneticilere ahlaksız ifadelerle saldıran Yeşim Meltem Şişli adeta ödüllendirildi. Bültende Şişli hakkında 4 sayfalık bir haber dosyası hazırlanırken, övgüler dizildi. Hakkında soruşturma devam eden Şişli'ye İmamoğlu tarafından bu şekilde sahip çıkıldı.

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Özel Haber / Takvim.com.tr