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  • 04.02.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:48

Akşener, ve Karamollaoğlu 'li 'nin ahlaksız teklifine sessiz!

’li Başkanı ’nun yönettiği ’nin iştirakı İSMEK’te yaşanan skandal gündemdeki yerini koruyor. Hemen her konuda bir itirazları olan muhalefet partilerinin CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı ’nin ahlaksız teklifi hakkında hiçbir açıklamada bulunmaması ise büyük tepki çekti.

Muhalefet CHP'li Şişli'nin ahlaksız teklifine sessiz!

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILAN 15 KADIN…
27 Ocak'ta da tazminatsız işten çıkarılan kadınlardan 15'i adına avukat , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

SKANDAL HAKARET VE NEFRET İFADELERİ DE DİLEKÇEDE
3 AYRI SUÇTAN DAVA
3 sayfalık dilekçede, ile Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın başörtülü kadınlara yönelik eylemleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma", "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLERLE HAKARET…
Dilekçede şüpheli Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da Saraçhane Binası'nda bölge sorumluları ile gerçekleştirdiği toplantıda müştekilere çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı belirtilerek, "Kaçınız bekarsınız bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle hepsi bekar nerdeyse, bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza Müdür Bey. Bir gece organize edin hemen. Eşleşsinler (...) Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur" şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı. Şüphelilerin her bir müşteki için ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

"İNCELEME BAŞLATILDI"
Bu arada İBB Başkanı , Şişli hakkındaki iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. sözcüsü ise Şişli'nin hakaretleri ile ilgili "Kabul edilemez" dedi.

CHP, SP VE
TÜRKİYE AYAĞA KALKTI! ONLARDAN SES YOK!
İSMEK'in kadın yöneticileri suç duyurusunda bulunup skandalı yargıya taşıdı, ve ahlaksızlığa sert tepki gösterdi. Sosyal medyada da vatandaşlar 100 bini aşkın mesajla tepkisini dile getirdi. Ancak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldi. Aradan 5 gün geçmesine rağmen bu partilerden basına ve haber ajanslarına yansıyan bir açıklama gelmedi. Her fırsatta hükümetini kadın haklarını görmezden gelmekle suçlayan CHP, kadın hareketi olduğunu iddia eden İYİ Parti ve muhafazakar değerleri savunduğunu öne süren SP, sessiz kalarak basına yargıya taşınan terbiyesizliği adeta destekledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

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