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    • 16.09.2020 18:45
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    : Yıldırım kapsamında ’te 5 terörist ölü ele geçirildi

    , "Yıldırım kapsamında, Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün ’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi." açıklamasında bulundu.

    Sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda Siirt'te bugün 5 terörist ölü ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

    SON 1 HAFTADA PKK'YA ŞOK
    Bakan Soylu ayrıca "Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz." ifadelerini kullandı.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bugün yapılan hava destekli operasyonun Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.
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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt’te 5 terörist ölü ele geçirildi
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