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    • 03.09.2020 20:03
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    ’dan ölüm eylemindeki DHKP-C sanığı 'a tahliye kararı

    Geçtiğimiz günlerde nda hayatını kaybeden DHKP-C sanığı Avukat ile birlikte ölüm orucunda olan avukat hakkında ’dan tahliye haberi geldi. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberinin detayları...

    Ölüm eylemindeki DHKP-C sanığına tahliye kararı

    DHKP davasında mahkum olup dosyası 'da iken örgüt kararı ile girdiği ölüm eyleminin 238. gününde ölen ile birlikte na yatan DHKP-C'li avukat hakkında Yargıtay'dan son dakika kararı geldi.

    210 gündür ölüm eylemini sürdüren Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verildi.

    Daire Ünsal hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

    37. Aytaç Ünsal hakkında örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vermiş tutukluluğununun devamına hükmedilmişti.

    ve AİHM tahliyeye ilişkin başvuruları ayrı ayrı ret etmişti.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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