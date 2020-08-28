MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar bir skandal tweete daha imza attı. Terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan, çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Ebru Timtik'in ölümü ardından destek çıktı.

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan ve ölen Timtik için ağıt yakarcasına "Berkin İçin Adalet istedik yıllarca... Şimdi bir avukatı var: Ebru Timtik" yazan Can Dündar'a çok sayıda tepki tweeti geldi.

TİMTİK HAKKINDAKİ İDDİANAME

Aynı hukuk bürosunda bulunan ve gözaltına alınan Ebru Timtik'in de içerisinde yer aldığı 6 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede şüphelilerin Halkın Hukuk Bürosu'na yönelik operasyon yapıldığı sırada kapıları açmayarak direndikleri vurgulanırken, sarf ettikleri sözler yer aldı. Şüphelilerin, "Bizler halkın avukatlarıyız, avukatlar teslim alınamaz, devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları, katilsiniz, faşistsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız" söylemlerini kullandıkları belirtildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH