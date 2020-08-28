ANNE GÜLER EMİR İLE EBRU TİMTİK ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

2010 Ocak ayında aralarında avukat Ebru Timtik'in de bulunduğu bir grup; DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması Edirne'de eylem yapmak istedi ancak polis grubun kente girmelerine izin vermedi.



Anne Güler Emir, 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan kızı Alev Emir'i televizyonda DHKP/C terör örgütü için eylem yapam grupta görünce harekete geçti. Kızı Alev Emir'in Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'ndeki dinlenme tesisinde olduğunu öğrenen anne Güler Emir, 6 Ocak 2010 tarihinde akrabaları ile birlikte bu tesise geldi.



GÜLER EMİR: "NİYE ALIKOYUYOR SUNUZ BENİM KIZI MI?"

Anne Güler Emir, 17 yaşındaki kızı Alev Emir'i DHKP-C üyeleri için eylem yapan gruptan istedi ve İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'le tartışma yaşandı.





Anne Güler Emir; Ebru Timtik'in yanına gitti ve "Bunları dağa mı çıkaracaksınız? Niye alıkoyuyor sunuz benim kızı mı? Kızım reşit bile değil. Ben kızımı gezmeye gidiyor diye biliyordum. Olayı televizyonda kızımı görüp öğrendim. Ben 3 gündür kızımı arıyorum" ifadelerini kullandı



EBRU TİMTİK: "SEN KİMSİN?"

Avukat Ebru Timtik ise anne Güler Emir'e tepki gösterdi ve "Yavaş.. Yavaş konuş. Bir dakika.. Yavaş konuş. Yavaş konuş ya. Sen kimsin?" diye sordu.





GÜLER EMİR: "BEN KIZIMIN ANNESİYİM"

Anne Güler Emir ise Ebru Timtik'e; "Ben kızımın annesiyim" dedi. Ebru Timtik ise; "Bana bağırmaya hakkın var mı?" ifadelerini kullandı.

Anne Güler Emir, 17 yaşındaki kızı Alev Emir'i de alarak otomobil ile İstanbul'a doğru haraket etti.



EBRU TİMTİK, 13 YIL 6 AY HAPIS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi; terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada Ebru Timtik'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.





EBRU TİMTİK: "ÇOCUKLAR ÇOK KARARLI TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMEZSE (SAVCIYI) ÖLDÜRECEKLER"

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında terör örgütü DHKP/C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmişti.



Gazeteci-Yazar Kemal Gümüş; İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'in de bulunduğu bir grubun DHKP-C'li teröristler ile görüştüğünü, Ebru Timtik'in gazetecilere mütebessim bir suratla, "Çocuklar çok kararlı talepleri yerine getirilmezse öldürecekler" dediğini açıkladı.



Kemal Gümüş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde yaşananları anlattı:



"Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği gün DHKP-C'li teröristler ile bir grup görüşmüştü. Görüşmelerde Ebru Timtik de vardı. Timtik'in Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledildiği gün biz bir kaç adliye muhabirine söylediklerini hiç unutamıyorum.



Timtik teröristlerle yapılan görüşmeden sonra yanımıza geldi. 'Ebru hanım durum nedir?' diye sormuştuk. Teröristlerin kararlı duruşundan oldukça memnun ve mütebessim bir suratla, 'Çocuklar çok kararlı talepleri yerine getirilmezse öldürecekler' demişti.



Ve maalesef Ebru Timtik'in dediği gibi de olmuştu. Masum bir insan mazlumane bir şekilde katledilmişti."

KENAN KIRAN / SABAH