Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm eylemi sonucu can verdi.





Ölümünün ardından sosyal medyada terör sevici CHP'li siyasetçi ve gazeteciler Timtik'e sahip çıkan mesajlar paylaştı.



CHP'Lİ TANRIKULU EYLEMDE ÖLEN TERÖRİST TİMTİK İÇİN HÜKÜMETİ SUÇLADI

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, Halk TV ekranlarında ilginç ifadeler kullandı. Başlattıkları eylemde hayatını kaybeden ve terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan hüküm giyen Ebru Timtik üzerinden hükümeti hedef alan Tanrıkulu, 'Sadece adil yargılanma talep ettiler. İsyan etmemek mümkün değil. Buna ne zamana kadar katlanacağız' ifadelerini kullandı.







ŞİFRELİ MESAJI ÖRGÜTE TAŞIDI

Sosyal medyadan örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik'i savunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazeteci yazar Yılmaz Özdil ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın paylaşımları tepki çekti. Timtik'in örgütün Yurt Dışı Merkez Komitesi'nin şifreli talimatlarını yurt içinde örgüt üyelerine aktardığı ortaya çıkmıştı.











TİMTİK HAKKINDAKİ İDDİANAME

Aynı hukuk bürosunda bulunan ve gözaltına alınan Ebru Timtik'in de içerisinde yer aldığı 6 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede şüphelilerin Halkın Hukuk Bürosu'na yönelik operasyon yapıldığı sırada kapıları açmayarak direndikleri vurgulanırken, sarf ettikleri sözler yer aldı. Şüphelilerin, "Bizler halkın avukatlarıyız, avukatlar teslim alınamaz, devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları, katilsiniz, faşistsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız" söylemlerini kullandıkları belirtildi.

