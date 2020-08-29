CHP'liler ise Timtik'in ölümü ardından çeşitli mesajlarla arkasında durdu. Avcılar Gençlik Örgütü yöneticisi Mutlu Yıldırım'da, "Er ya da geç bunu hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" mesajını paylaştı.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH