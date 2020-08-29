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    DHKP-C'li terörist 'i kutlayan ve devleti tehdit eden ’li yönetici ’ın evi arandı

    DHKP-C üyeliği suçundan ceza alan ve örgüt teslimatıyla girdiği ölüm orucu sırasında ölen ’i kutsayacak şekilde tweet atan Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ’ın evinde arama yapıldı. CHP'li Yıldırım, Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

    DHKP-C sanığını kutlayan CHP’linin evinde arama

    Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetti. Evinde arama yapılan CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.

    CHP'li Yıldırım'ın devleti tehdit eden ve teröristi öven paylaşımı

    DHKP-C'NİN TÜRKİYE SORUMLUSUYLA YAKALANMIŞTI

    Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    İstanbul Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

    ÖRGÜT TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCUNA YATTI

    Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

    CHP'liler ise Timtik'in ölümü ardından çeşitli mesajlarla arkasında durdu. Avcılar Gençlik Örgütü yöneticisi Mutlu Yıldırım'da, "Er ya da geç bunu hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" mesajını paylaştı.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH
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