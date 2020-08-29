Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetti. Evinde arama yapılan CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.
CHP'li Yıldırım'ın devleti tehdit eden ve teröristi öven paylaşımı
DHKP-C'NİN TÜRKİYE SORUMLUSUYLA YAKALANMIŞTI
Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.
ÖRGÜT TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCUNA YATTI
Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.