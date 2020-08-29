Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetti. Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik hakkında "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.







DEV POSTER ASILDI

Timtik için dün İstanbul Barosu önünde tepki çeken bir anma eylemi düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı eyleme İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu bizzat iştirak etti. Eylem sırasında DHKP-C sanığı Ebru Timtik'in dev posteri İstanbul Baro binasına asıldı.







DEVLETİ SUÇLAYAN BARO BAŞKAN YARDIMCISI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eylemde konuşma yapan Baro Başkan Yardımcısı Moroğlu, Ebru Timtik'i kutsayan ifadeler kullandı. Devleti suçlayan cümleler kuran ve konuşması sırasında gözyaşı döken Moroğlu'nun bulunduğu ortamda 'Katil devlet' şeklinde slogan atıldı. Baro Başkan Yardımcısı'nın İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun Ankara'da bir programda olması sebebiyle törene katılamadığını belirterek selamını da iletmesi dikkat çekti.







"BARO GÖREVLİLERİNE RAĞMEN GİRİLİP ASILDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Barosu önündeki eyleme tepki göstermesi ardından bugün Baro yönetiminden de bir açıklama geldi. Açıklamada, DHKP-C Türkiye sorumluları ile birlikte yakalanan ve tutuklanan Timtik'in pankartının baro görevlilerine rağmen müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, pankartın daha sonradan kaldırıldığı ileri sürülürken neden uzun süre müdahale edildiği ve bir başkan yardımcısının bu pankart önünde neden açıklama yaptığına açıklık getirilemedi. Yine açıklamada, 'Katil devlet' sloganlarını neden yeterli tepki verilemediğine de izah getirilemedi.

Baro açıklamasında, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesi ile ilgili Ebru Timtik hakkında birçok iddia bulunurken bu durumun görmezden gelinmesi de dikkat çekti. Timtik, savcıyı katleden iki teröristin tanışı olarak müzakerelere katılmıştı.







SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH









