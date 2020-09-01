Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm orucu sonrası geçtiğimiz günlerde öldü. CHP'li birçok isim ise Ebru Timtik'e sahip çıkarak ölümüne tepki gösterdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da toplantı sonrası soruları yanıtladı.



"NE TERÖRE NE DE TERÖRİSTE SAHİP ÇIKMADIK"

Soruları cevaplayan Öztrak, ölüm orucu sonrası hayatını kaybeden ve DHKP-C ile anılan Ebru Timtik'e CHP'nin sahip çıktığı iddialarıyla ilgili, "Çok açık söyleyeyim ki işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik.



CHP bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Ama CHP adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar. Birileri adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyorsa bu haksızlığa uğrayan herkese sahip çıkmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.







İŞTE CHP'NİN KORUDUĞU TERÖRİSTLER

Öztrak'ın iddialarının aksine CHP'nin teröristlere sahip çıkması herkesçe bilinen bir gerçek. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etmişti.





Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.





FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU

CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti.







KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.







"PYD SİYASİ OLUŞUMDUR"

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz de Genel Başkanı gibi teröristleri aklamaya çalışmış ve "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." demişti.







SİHA SEZGİN TERÖRİSTLERE TOZ KONDURMUYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katılmış, toplantıya Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurmuştu. Tanrıkulu, açık açık Türkiye'ye silah doğrultan teröristlere aklama peşine düşerek PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu.







ONCA SALDIRIYI GÖRMEZDEN GELDİLER!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de partidaşları gibi PKK'nın uzantılarının onca saldırısını görmezden gelip, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti.

