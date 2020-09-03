

Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesaplarından koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım @BY Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2020

Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020