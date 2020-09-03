Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesaplarından koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım @BY Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2020
Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım @BY Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında "Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.