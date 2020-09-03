Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2020 19:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2020 20:05
    ABONE OL

    Başkan ve Bakan 'tan 'a geçmiş olsun mesajı

    Başkan ile Hazine ve Albayrak, koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve eşi 'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


    Başkan Erdoğan ile Hazine ve Albayrak, resmi Twitter hesaplarından koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    "ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım @BY Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
    BAKAN ALBAYRAK'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
    Berat Albayrak açıklamasında "Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri