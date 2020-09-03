Şahsi Twitter hesabından savunma yapan Dündar, "İnsanlığını unutmuş bazı tipler adeta sigaya çekercesine, eşiyle birlikte Kovid-19'a yakalanan Binali Yıldırım'a neden 'geçmiş olsun' dediğimi sorguluyorlar. Derim. Çünkü önce insanım, sonra gazeteci!.. Değil muhalifi olduğum bir siyasetçi, düşmanıma bile geçmiş olsun derim." ifadeleriyle serzenişte bulundu.