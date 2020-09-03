Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı olan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah hastaneye gitmiş ve orada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Söz konusu duyurunun sosyal medya yayılmasının ardından birçok siyasetçi ve binlerce vatandaş, sevilen bürokrat ve siyaset adamı Binali Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Şahsi Twitter hesabından savunma yapan Dündar, "İnsanlığını unutmuş bazı tipler adeta sigaya çekercesine, eşiyle birlikte Kovid-19'a yakalanan Binali Yıldırım'a neden 'geçmiş olsun' dediğimi sorguluyorlar. Derim. Çünkü önce insanım, sonra gazeteci!.. Değil muhalifi olduğum bir siyasetçi, düşmanıma bile geçmiş olsun derim." ifadeleriyle serzenişte bulundu.