Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2020 23:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2020 23:26
    ABONE OL

    , Milletvekili 'a "geçmiş olsun" dediği için 'liler tarafından linç edildi

    Muhaliflerin en önde gelen isimlerinden olan e yakalanan İzmir Milletvekili 'a "geçmiş olsun" dediği için seküler burjuvanının lincine uğradı. Dündar ise kendisini savunmak zorunda kaldı.

    CHP'lilerden Uğur Dündar'a, Yıldırım linci

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı olan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah hastaneye gitmiş ve orada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

    Söz konusu duyurunun sosyal medya yayılmasının ardından birçok siyasetçi ve binlerce vatandaş, sevilen bürokrat ve siyaset adamı Binali Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

    Yerleşik burjuvanın sözcüsü Uğur Dündar da eski Başbakan Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

    UĞUR DÜNDAR BİLE MAHALLESİNİN LİNCİNE UĞRADI

    Seküler, laik ve HDP'lilerin lincine uğrayan Uğur Dündar, kendi mahallesinden gelen tepkilere karşı çıkış yapmak zorunda kaldı.

    Şahsi Twitter hesabından savunma yapan Dündar, "İnsanlığını unutmuş bazı tipler adeta sigaya çekercesine, eşiyle birlikte Kovid-19'a yakalanan Binali Yıldırım'a neden 'geçmiş olsun' dediğimi sorguluyorlar. Derim. Çünkü önce insanım, sonra gazeteci!.. Değil muhalifi olduğum bir siyasetçi, düşmanıma bile geçmiş olsun derim." ifadeleriyle serzenişte bulundu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Uğur Dündar, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" dediği için CHP'liler tarafından linç edildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri