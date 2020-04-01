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İşte 'nin demokrasi anlayışı! boykotuna uymayan partiden ihraç edildi!

Demokrasiden dem vuran , ’ü boykot kararına uymayarak programa katılan ’in kızı ’i partiden ihraç etti. Sosyal medyadan zehir zemberek ifadeleri kullanan İrem Çiçek, "Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 12:49
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 12:58
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İşte CHP'nin demokrasi anlayışı! O isim partiden ihraç edildi!

'li sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin, kanalını boykot kararına uymayarak programa katılan Çiçek ihraç edildiğini açıkladı. CHP yönetimine çok sert ifadeler ile tepki gösteren Çiçek, parti içinde özgürlüklerin kısıtlandığına vurgu yaptı. Çiçek, parti içinde kararı muhalefet edenlere ise teşekkür etti.

İREM ÇİÇEK İHRAÇ EDİLDİ
CHP, CNN Türk kanalını boykot etme kararı alırken, partililere programa katılmama talimatı vermişti. CHP'nin kararına uymayan isimlerden biri de İrem Çiçek oldu. İrem Çiçek, CNN Türk'teki bir programa özgür iradesi ile katıldı. CHP yönetimi Çiçek'in ismini kara listeye alarak ihraç çalışmalarını başlattı. İhraç yazısı Çiçek'in eline bugün ulaştı. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Çiçek karara tepki gösterdi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
İrem Çiçek kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Evde kalın uyarılarının geldiği bugünlerde CHP 'nun aldığı CNN kararı bugün elime ulaştı. Karara muhalefet şerhi düşen meslektaşlarıma teşekkür ederim. CHP Yönetimi, İstanbul İl Yönetiminin talebi ve Disiplin Kurulu'ndaki bazı isimlerin verdiği bu karar yok hükmünde olmaya muhtaçtır.

Partilerin sözde özgürlükçü ve demokrat olmak yerine özde bu ilkeleri benimsemeleri adına, CHP yönetiminin bol keseden verdiği bu ve benzeri ihraç kararlarına, yani yönetimdeki bu zihniyete karşı mücadele edeceğim. Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz. Niyetim bir avukat olarak yargıdan çakacak kararı görmek. Bizde haksızlığa karşı mücadele azmi bitmez. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Sonuçta çıkacak karar her ne olursa olsun hayrıma olacaktır.

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