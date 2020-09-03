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    • 03.09.2020 15:24
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    Son dakika: Kovid-19'a yakalandığını açıkladı

    Son dakika haberine göre, ve AK Parti İzmir Milletvekili sosyal medya hesabından, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte 'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." açıklamasında bulundu. Yıldırım'ın açıklamasının ardından CHP medyasının 'Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı' yalanı da ortaya çıkmış oldu.

    ve AK Parti İzmir Milletvekili , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

    EVDE GEÇİRMEMİZİ UYGUN GÖRDÜLER
    "Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı"     bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.






    CHP'Lİ MEDYANIN ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI
    Binali Yıldırım'ın açıklamasından önce hastaneye kaldırıldığı yalanını ortaya atan muhalif medyanın da yalanı elinde patlamış oldu.





    TELE 1 ve ODATV Yıldırım'ın açıklaması sonrası haberlerini değiştirmek zorunda kaldı.









    SOSYAL MEDYADAN ÇİRKİN YORUMLAR
    Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı yalanını ortaya atan CHP'li medyanın sosyal medya hesapları altında yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.








    ALTUN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri evde devam eden sayın Binali Yıldırım'a ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah hastalığı sıkıntısız atlatarak bir an önce sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerine yer verdi.







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