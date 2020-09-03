Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

EVDE GEÇİRMEMİZİ UYGUN GÖRDÜLER

"Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri evde devam eden sayın Binali Yıldırım'a ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah hastalığı sıkıntısız atlatarak bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 3, 2020

Binali Yıldırım'ın açıklamasından önce hastaneye kaldırıldığı yalanını ortaya atan muhalif medyanın da yalanı elinde patlamış oldu.TELE 1 ve ODATV Yıldırım'ın açıklaması sonrası haberlerini değiştirmek zorunda kaldı.Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı yalanını ortaya atan CHP'li medyanın sosyal medya hesapları altında yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.