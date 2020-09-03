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    • 03.09.2020 22:59
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD O'Brien ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Robert C. O'Brien ile telefonda yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve 'deki son durum ile bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

    İbrahim Kalın O'Brien ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD O'Brien ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve 'deki son durum ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

    Görüşmede, 'nin Doğu Akdeniz'de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı 'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

    BU TÜR YAKLAŞIMLARDAN UZAK DURULMALI
    Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu, siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

    Türkiye'nin ve Türk halkının Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlığı vurgulanan görüşmede, Akdeniz'in bir barış denizi olması için her türlü çabanın gösterileceği dile getirildi.

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