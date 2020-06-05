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    • 05.06.2020 19:23
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    ’ın ’deki saldırısının gerçek yüzü! Küçücük yi hem dövdü, hem de küfretti

    gazetesi yazarı ’ın, yıllar önce işadamı ile röportaj için gittiği 'deki ve lü saldırı görüntüleri dün ortaya çıkmıştı. ’ın belgeselini yapan yoldaş kanalları ’de yayınlanan kavga anına ait çarpıcı görüntüler, ballandıra ballandıra servis edildi. Dündar bugünse, işadamı Halil Bezmenler’in ABD’de bulunan konutundaki yi ağır küfürlerle dövmesini övdü. Oysa o dönem saldırıyı uğradıklarını söylemişti.

    ABD’deki saldırısının gerçek yüzü...

    Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, meslek hayatını anlatan 'Olağanüstü Bir Hayat' belgeselindeki ettiği görüntülerini savundu. Hatta gariban yi ederek dövdüğü görüntüleri öve öve bitiremedi.

    UĞUR DÜNDAR, YARISI KADAR OLAN BEKÇİYİ ACIMASIZCA YUMRUKLADI, AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

    Haber için gittiği evde, işadamı Halil Bezmenler'in çalışanı Dündar'dan, kendisine de iftira atıldığını söyleyip sitem ederek, rahatsız olduklarını belirtip artık çekim yapmamasını istiyor. Röportaj ısrarına devam eden Dündar'a sert çıkan adam ile kavga çıkıyor. Dündar kendisinden oldukça küçük bekçiyi elindeki mikrofonla acımasızca dövüyor. Üstelik dövdüğü çalışana ve ailesine ağza alınmayacak en ağır küfürler savuruyor.

    DARP EDEN KENDİSİ DEĞİLMİŞ GİBİ: ÖLÜM DANSI

    Bugünkü yazısında yıllar önce yaşanan kavgayı "gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederken yaşadığımız bunun gibi bir yığın 'ölüm dansı'" şeklinde sözler sarf eden Dündar, belgeselin CHP'ye ve terör örgütlerine hizmet eden TELE1 kanalında yayınlandığının reklamını verdi.

    O DÖNEM MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

    Dündar, 22 yıl önce çekilen olayda o dönem saldırıya uğradığını belirtmiş ve mağdur olduğunu öne sürmüştü.

    Haberler Güncel Uğur Dündar’ın ABD’deki saldırısının gerçek yüzü! Küçücük bekçiyi hem dövdü, hem de küfretti
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