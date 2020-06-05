Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, meslek hayatını anlatan 'Olağanüstü Bir Hayat' belgeselindeki kavga ettiği görüntülerini savundu. Hatta gariban bekçiyi küfür ederek dövdüğü görüntüleri öve öve bitiremedi.

UĞUR DÜNDAR, YARISI KADAR OLAN BEKÇİYİ ACIMASIZCA YUMRUKLADI, AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Haber için gittiği evde, işadamı Halil Bezmenler'in çalışanı Dündar'dan, kendisine de iftira atıldığını söyleyip sitem ederek, rahatsız olduklarını belirtip artık çekim yapmamasını istiyor. Röportaj ısrarına devam eden Dündar'a sert çıkan adam ile kavga çıkıyor. Dündar kendisinden oldukça küçük bekçiyi elindeki mikrofonla acımasızca dövüyor. Üstelik dövdüğü çalışana ve ailesine ağza alınmayacak en ağır küfürler savuruyor.

DARP EDEN KENDİSİ DEĞİLMİŞ GİBİ: ÖLÜM DANSI

Bugünkü yazısında yıllar önce yaşanan kavgayı "gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederken yaşadığımız bunun gibi bir yığın 'ölüm dansı'" şeklinde sözler sarf eden Dündar, belgeselin CHP'ye ve terör örgütlerine hizmet eden TELE1 kanalında yayınlandığının reklamını verdi.

O DÖNEM MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Dündar, 22 yıl önce çekilen olayda o dönem saldırıya uğradığını belirtmiş ve mağdur olduğunu öne sürmüştü.