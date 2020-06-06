Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar'ın 2001 yılında habere gittiği bir mekanda kendisine çekim izni vermeyen ve özel mülkün içinde yapılan çekime engel olmak isteyen vatandaşı yumrukladığı ortaya çıkmış bu anlara ilişkin görüntüler Sözcü Gazetesi davasında hapis cezasına çarptırılan Gökmen Ulu tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Uğur Dündar'ın da bu görüntüleri retweet edip sanki iyi bir şey yapmışçasına demeçler vermesi dikkat çekmişti.